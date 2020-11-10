شاهد.. هانى الناظر يحذر من مجموعة البرد وينصح بتناول السلطة يوميًا

حذر الدكتور هانى الناظر ، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، من تناول مجموعة البرد المنتشرة فى الصيدليات، حيثُ إن هناك العديد من المسببات للبرد ولكل سبب علاج، لافتا إلى أن بعض أدوية البرد فى المجموعة قد تسبب الحساسية لبعض الأشخاص وتضطرهم إلى الدخول للعناية المركزة.









وقال هانى الناظر، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، إن مجموعة البرد غير علمية نهائيًا، مشيرًا إلى أنه فور الشعور بأعراض أى مرض أو نزلة برد يجب التوجه للطبيب على الفور.









وأضاف أن تنازل الفيتامينات بغير حساب للوقاية من فيروس كورونا شيء خاطئ جدًا، مؤكدًا أنه يجب تناول السلطة باستمرار وأن يحتوى الطبق على جرجير وجزر وخيار وورق سلق وزيت زيتون، وتناول ملعقة عسل أبيض صباح كل يوم لتقوية المناعة.









وأوضح أنه يجب تناول الجوافة والرمان والبرتقال وشرب المياه بكميات كبيرة للوقاية من فيروس كورونا.