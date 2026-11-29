أفادت الشرطة الباكستانية أن مسلحين نصبوا كميناً لشاحنتين تقلان عمال مناجم فحم في إقليم بلوشستان، الواقع جنوب غرب باكستان، يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 11 منهم قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.

ووقع الهجوم في منطقة "كوهلو" الجبلية، وهي جزء من إقليم بلوشستان شهد مؤخراً تصاعداً في الهجمات التي يشنها مسلحون.

ومن جانبه ؛ قال قائد شرطة "كوهلو"، طيب إقبال، إن العمال -الذين يعملون في مناجم فحم "تشامالانج"- كانوا يستقلون شاحنتين صغيرتين عندما اعترض المسلحون طريقهم.

وأضاف إقبال: "أطلق المهاجمون سراح السائقين، واقتادوا العمال إلى منطقة جبلية قريبة حيث قاموا بقتلهم".

وأشار إلى أن الشرطة طوقت المنطقة وبدأت عملية بحث وتعقب للمهاجمين.

من جانبه، أدان وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقفي، الهجوم، واصفاً إياه بأنه عمل يتسم بوحشية بالغة.

يُذكر أن إقليم بلوشستان -الغني بالموارد المعدنية والذي يحد كلاً من أفغانستان وإيران- يعاني منذ فترة طويلة من تمرد انفصالي.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن .

ومن جانبها ؛ قد اتهمت السلطات الباكستانية "جيش تحرير بلوشستان" بالوقوف وراء العديد من عمليات القتل التي وقعت مؤخراً في هذا الإقليم المضطرب.