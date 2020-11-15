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رياضة

السولية خارج حسابات منتخب مصر في رحلة توجو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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محمد سمير
خرج عمرو السولية ، لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، من حسابات الفراعنة في رحلة توجو.

ويسافر منتخب مصر صباح اليوم الأحد إلى توجو لخوض لقاء الجولة الرابعة المقرر يوم الثلاثاء المقبل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وحصل السولية على الإنذار الثاني في مباراة المنتخب المصري ضد توجو بالجولة الثالثة والتي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش.

ورفض منتخب مصر استدعاء أي لاعبين جدد لضيق الوقت قبل السفر إلى توجو.

ويغيب عن منتخب مصر في رحلة توجو محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لإصابته بفيروس كورونا بجانب محمد حمدي وطاهر محمد طاهر بعدما غادرا المعسكر للإصابة.


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