آبي أحمد يفقد السيطرة.. حرب إثيوبيا تتجاوز الحدود وتضرب قلب إريتريا

قال دبلوماسيون إن صواريخ من إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا سقطت على عاصمة إريتريا المجاورة، في أحدث مؤشر على أن الصراع الداخلي الإثيوبي ينتشر خارج حدودها.





وبحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، جاءت الضربات في إريتريا في نفس اليوم الذي أعلن فيه الحزب الحاكم في تيجراي، جبهة تحرير تيجراي الشعبية، عن هجمات صاروخية على مطارين في منطقة منفصلة بإثيوبيا.





وأدت الهجمات إلى تفاقم المخاوف من أن الصراع الذي تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه سيكون سريعًا ويمكن احتوائه بدلًا من ذلك أن يتضاعف ويزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع.





وقال آبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، في 4 نوفمبر، أنه أمر بتنفيذ عمليات عسكرية في تيجراي في تصعيد دراماتيكي لخلاف طويل الأمد مع جبهة تحرير تيجراي.





وأضاف أن مئات الأشخاص قتلوا في الصراع في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وبعضهم قُتل في مذبحة مروعة وثقتها منظمة العفو الدولية.





وفر الآلاف من القتال والضربات الجوية في تيجراي وعبروا إلى السودان المجاور.





وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حكومة آبي بالحشد لدعم عسكري من إريتريا، وهو ما تنفيه إثيوبيا.





وقال دبلوماسيان مقيمان في أديس أبابا لوكالة فرانس برس إن الضربات الصاروخية في إريتريا وقعت أمس السبت.





وقال أحد الدبلوماسيين إن "التقارير التي نتلقاها تشير إلى أن عدة صواريخ سقطت بالقرب من المطار" في العاصمة الإريترية أسمرة.





في وقت سابق، هدد جيتاشيو رضا، العضو البارز في جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي، بشن "هجمات صاروخية" انتقامية على أسمرة ومدينة مصوع الإريترية.





ولم يتضح على الفور عدد الصواريخ التي تم إطلاقها ، ومن أين تم إطلاقها في تيجراي، وما إذا كانت قد أصابت أهدافها أو الأضرار التي ألحقتها.





استشهد راديو إيرينا، محطة الشتات ومقرها باريس المتعاطفة مع المعارضة الإريترية، بسكان أسمرة الذين أبلغوا عن "أربعة انفجارات في المجموع".





وظل إقليم تيجراي تحت حظر الاتصالات منذ بدء الصراع، ولم تكن المكالمات إلى أسمرة مستمرة حتى أمس السبت.





ولم يصدر رد فوري من إريتريا أو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهما خصمان لدودان.





وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على السياسة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود وخاضت حربًا طاحنة على الحدود مع إريتريا 1998-2000 خلفت عشرات الآلاف من القتلى.





وصل آبي إلى السلطة في عام 2018 وفاز بجائزة نوبل في العام التالي إلى حد كبير لجهوده في بدء التقارب مع إريتريا.





انفجارات وإطلاق نار





سقطت صواريخ ليل الجمعة على مطارين في منطقة أمهرة الإثيوبية، جنوب تيجراي، في هجوم تبنته الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي يوم السبت.





وأقرت الحكومة الفيدرالية بأن "مناطق المطار تعرضت لأضرار"، في حين قال طبيب إن جنديين قتلا وجرح ما يصل إلى 15.





وقال جيتاتشو رضا العضو البارز في جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي في بيان يوم السبت "ألحقنا مساء أمس أضرارا جسيمة بالمكونات العسكرية لمطاري جوندار وباهر دار" في إشارة إلى المدن المتضررة.





وتعهد المسؤولون العسكريون بالحفاظ على الصراع في تيجراي، ووعد أبي مرارًا بانتصار سريع وحاسم.





لكن أمهرة وتيجراي متورطان في نزاعات طويلة الأمد على الأراضي على طول حدودهما المشتركة التي يخشى المحللون من أنها قد تدفع أمهرة إلى الصراع.





وتوجه الآلاف من رجال ميليشيات الأمهرة بالفعل نحو تيجراي للقتال إلى جانب القوات الفيدرالية، وفقًا لمسؤولين أمنيين محليين. وقال سكان إن بحر دار وجوندار سادتا الهدوء صباح السبت.





واصفا الهجمات على المطار، قال أحد سكان بحر دار لوكالة فرانس برس إنه وقع انفجاران شديدان حوالي الساعة 10:50 مساء.





وقال الساكن: "بعد ذلك كان هناك إطلاق نار لمدة 15 دقيقة ، ثم هدأ الجو".



