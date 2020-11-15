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أخبار العالم

مسؤول روسي: لقاح معهد "تشوماكوف" ضد كورونا سيكون جاهزا في فبراير المقبل

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشف كبير الباحثين في معهد "تشوماكوف" الروسي أليكسي إيغوروف اليوم /الأحد/ عن أن اللقاح الذي يتم تطويره في المعهد ضد كورونا لا يصنع من مضادات منفصلة لفيروس كورونا، بل مضادات للفيروس بكامله"، مؤكدا أنه سيكون جاهزا في شهر فبراير المقبل.

وأشار إيغوروف في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى أن ذلك يعطي مجموعة كاملة من جميع مضادات هذا الفيروس، ما ينتج مجموعة متكاملة من جميع الأجسام المضادة.

وفقًا للمسؤول الروسي فإن هذه الميزة للقاح، الذي ينتجه معهد "تشوماكوف"، ستضمن للجسم حماية أوسع ضد الإصابة بفيروس كورونا.

ويوجد اليوم في روسيا ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا، وهي لقاح "سبوتنيك - V"، الذي أنتجه معهد "غاماليا"، وهو أول لقاح تم تسجيله في العالم في شهر أغسطس الماضي، ولقاح "إيبي فاك كورونا" الذي أنتجه المركز العلمي "فيكتور"، ويخضع حاليا لاختبارات ما بعد التسجيل، ولقاح مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وهو في مرحلة التجارب السريرية
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