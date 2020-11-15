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محافظات

فريق طبي يوقع الكشف على كبار السن فى منازلهم بالأقصر.. صور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
القافلة العلاجية
القافلة العلاجية
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شمس يونس
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن توجه فرق متخصص من المديرية إلي منازل المسنين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحه للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

وقام الفريق بسحب العينات من المسنين بقري ونجوع المحافظة، وذلك لتخفيف جهد الانتقال إلى مناطق الكشف.

وانطلقت مبادرة  رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، والسمنة، والتقزم" لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية "١٠٠ مليون صحة" ،  ٣٧٢ مدرسة  بمحافظة الأقصر، وذلك للكشف على ١٦٥.٦٢٢الف طالب وطالبة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر اسماعيل أيوب، أن الحملة تستهدف فحص الطلاب من الصف الأول حتى السادس الابتدائي من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، حيث يتم تحويل الحالات الايجابية المصابة بأحد من هذه الأمراض إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج والمتابعة الدورية لتلك الحالات.

وأشارت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشئون الصحية، إلى أنه سيتم المسح الطبي بعدد 10 فرق لفحص الطلاب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى ٤٠ فريق سيقومون بفحص التلاميذ  بمدارس الريف، وذلك بالتعاون بين كلا من هيئة التأمين الصحي بالأقصر ومديرية الصحة، حيث يضم الفريق الواحد٣ أفراد من طاقم التمريض وفنيي المعمل ومسجلى البيانات.

جدير بالذكر أن المبادرة تأتى في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية والتوعية بأهمية التغذية السليمة وكيفية الحفاظ على صحة أبنائنا فى تلك المرحلة العمرية الهامة.
فريق طبي يوقع الكشف على كبار السن فى منازلهم بالأقصر.. صور
فريق طبي يوقع الكشف على كبار السن فى منازلهم بالأقصر.. صور
فريق طبي يوقع الكشف على كبار السن فى منازلهم بالأقصر.. صور
فريق طبي يوقع الكشف على كبار السن فى منازلهم بالأقصر.. صور
فريق طبي يوقع الكشف على كبار السن فى منازلهم بالأقصر.. صور
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