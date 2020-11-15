فريق طبي يوقع الكشف على كبار السن فى منازلهم بالأقصر.. صور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن توجه فرق متخصص من المديرية إلي منازل المسنين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحه للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.
وقام الفريق بسحب العينات من المسنين بقري ونجوع المحافظة، وذلك لتخفيف جهد الانتقال إلى مناطق الكشف.
وانطلقت مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، والسمنة، والتقزم" لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية "١٠٠ مليون صحة" ، ٣٧٢ مدرسة بمحافظة الأقصر، وذلك للكشف على ١٦٥.٦٢٢الف طالب وطالبة.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر اسماعيل أيوب، أن الحملة تستهدف فحص الطلاب من الصف الأول حتى السادس الابتدائي من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، حيث يتم تحويل الحالات الايجابية المصابة بأحد من هذه الأمراض إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج والمتابعة الدورية لتلك الحالات.
وأشارت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشئون الصحية، إلى أنه سيتم المسح الطبي بعدد 10 فرق لفحص الطلاب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى ٤٠ فريق سيقومون بفحص التلاميذ بمدارس الريف، وذلك بالتعاون بين كلا من هيئة التأمين الصحي بالأقصر ومديرية الصحة، حيث يضم الفريق الواحد٣ أفراد من طاقم التمريض وفنيي المعمل ومسجلى البيانات.
جدير بالذكر أن المبادرة تأتى في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية والتوعية بأهمية التغذية السليمة وكيفية الحفاظ على صحة أبنائنا فى تلك المرحلة العمرية الهامة.