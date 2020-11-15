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محافظات

لافتتاح مقر جديد.. أمين عام القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يزور الإسماعيلية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة الاسماعيلية
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انجي هيبة

يستقبل اللواء شريف خيري بشارة محافظ الاسماعيلية، صباح الأحد، اللواء اشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين. 


ومن المنتظر أن تشهد فعاليات الزيارة توقيع بروتوكول التعاون بين محافظ الإسماعيلية واللواء أشرف الخطيب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين . 


ومن المقرر أن يفتتح في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، محافظ الإسماعيلية والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين فرع المكتب الإقليمي للمجلس بمقر ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد على .


كما يطلق محافظ الإسماعيلية والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري حملة شباب الهلال الأحمر للتوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات الموجة الثانية للإصابة بفيروس كورنا المستجد " كوفيد 19 ".


ويشهد انطلاق  قافلة سيارات الهلال الأحمر من أمام المحافظة متوجهة إلى مدارس المحافظة.


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