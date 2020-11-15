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محافظات

سحب مياه الأمطار بمدينة الحمام فى مطروح.. صور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
تجمعات السحب في محافظة
تجمعات السحب في محافظة مطروح
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أيمن محمود
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مركز ومدينة الحمام برئاسة وجيه عبد الرازق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة الشركة فى سحب وشفط  تراكمات مياه الأمطار بمدينة الحمام، بعد تعرضها لسقوط أمطار غزيرة ، منذ صباح أمس السبت.


وأدت الأمطار إلى تراكم المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية والمدخل الرئيسى للمدينة، مع تكثيف جهود سحب المياه خاصة على الطرق الدولى ومدخل المدينة مع تيسير حركة المواصلات.

كانت محافظة مطروح قد شهدت أمس السبت هطول أمطار متوسطة، بمدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالى كما شهدت مدينة الحمام  سقوط  أمطار غزيرة والتى تسببت في إغراق الشوارع بمياه الأمطار.

وتسببت الأمطار في إغراق الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الحمام بسبب تساقطها بكميات كبيرة.

وكاجراء احترازى تم غلق جميع موانئ الصيد أمام حركة الملاحة، لحين انتهاء موجة الطقس الممطرة بطول مدن الساحل الشمالي.

كما تسببت الأمطار في قلة حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى وقلة عدد المواطنين بالشوارع الذين فضلوا التزام منازلهم. 

وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح  بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع. 

يذكر أن محافظة مطروح قد أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الحالي مع التوجيه لروساء المدن بالتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

سحب مياه الأمطار بمدينة الحمام فى مطروح.. صور
سحب مياه الأمطار بمدينة الحمام فى مطروح.. صور
سحب مياه الأمطار بمدينة الحمام فى مطروح.. صور
سحب مياه الأمطار بمدينة الحمام فى مطروح.. صور
سحب مياه الأمطار بمدينة الحمام فى مطروح.. صور
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