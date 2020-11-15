رئيس جامعة سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروعي صيدلة وصالات الامتحانات الإلكترونية بالمقر الجديد

تابع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، المبنى المخصص لكلية الصيدلة وصالات الامتحانات الالكترونية والجاري العمل على تنفيذهم بالحرم الجامعي الجديد، وذلك للوقوف على حجم الانجاز والموقف التنفيذي لهم، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور عاطف محمد عبد الحافظ الاستشاري الإنشائي للجامعة، الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية، ووكلائها، والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.





وأكد "عزيز" أن الجامعة تسير وفق خطة متكاملة للانتهاء من المشروعات الإنشائية الجديدة الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، وذلك من أجل استيعاب الزيادة العددية في نسبة الطلاب، مضيفًا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات هو إنجاز فريد من نوعه، حيث يسير العمل بهذه المشروعات علي قدم وساق للانتهاء من كافة المباني الجديدة في المواعيد المحددة.









وأوضح المهندس حسين محمدين، أن نسبة الإنجاز بالمبنيين الخاصين بكلية الصيدلة بلغت ٨٠% ، وجاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات، مضيفًا أنه يقام كل مبني علي مساحة ٢٥٠٠م٢، ويضم كلًا منهم بدروم ودور أرضى و٤ أدوار متكررة، بالإضافة إلى مبني المعامل ومبني الفصول الدراسية، حيث يحتوي كل مبني علي ٣ مدرجات بسعة ٥٠٠ طالب لكل مدرج، إلى جانب الغرف الدراسية والإدارية والكافتيريا.



