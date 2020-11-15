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دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر ربيع الآخر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:46 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن غدًا الاثنين غرة شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريًّا، وأن اليوم الأحد هو آخر أيام شهر ربيع الأول لعام 1442 هجريًّا، الموافق 15 نوفمبر 2020 ميلادية.

وأكدت دار الإفتاء، أنها استطلعت مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول، الموافق 15 نوفمبر لعام 2020 ميلادية، هلال شهر ربيع الآخر، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وأفادت بأنه بناء على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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