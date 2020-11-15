Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جلسة بين باتشيكو وجهازه المعاون بالزمالك قبل انطلاق المران

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:45 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي ملك موسي
 حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران اليوم.

واتفق باتشيكو مع جهازه على البرنامج في الفترة القادمة والاستعداد سواء لبطولة كأس مصر أو نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي والمقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وقاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران الفريق للمرة الأولى بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها مؤخرا.

وحرص باتشيكو على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي وذلك لتحفيزهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

وأكد المدرب البرتغالي أن الجميع لديه فرصة المشاركة بشرط التركيز ولا يوجد فارق بين لاعب أساسي وغير أساسي في الزمالك.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جلسة فنية بين باتشيكو وطارق حامد

تعرف على كواليس مران الزمالك اليوم

قبل مواجهة الرجاء.. كواليس جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك وتأهيل عمر السعيد

جلسة فنية بين مدحت عبدالهادي ولاعبي الزمالك

قبل انطلاق المران.. مدحت عبد الهادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

بإذن من الجهاز الفني.. جنش وعبد الغني يغيبان عن مران الزمالك

ترشيحاتنا

الأشعة صادمة .. الإصابة تبعد صفقة الأهلى الجديدة 40 يوما عن التدريبات

من داخل العزل.. رسالة محمد صلاح لـ أحمد فتوح بعد تألقه أمام توجو.. شاهد

بعد صلاح والسولية.. رسمياً.. محمد هاني يغيب عن مواجهة مصر وتوجو

بقاء العقول والمواهب.. الإمارات تعلن منح الإقامة الذهبية لفئات من المقيمين

أمر مشين.. محامي ترامب: الصين وفنزويلا تقفان وراء تزوير الانتخابات الأمريكية

لمرضى السكر .. دراسة تنصح بتناول هذا الطعام يوميا

Advertisements

هل يرحل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ شوبير يحسم الجدل

أول رد فعل للأهلي بعد إصابة محمد هاني في المنتخب

الأشعة صادمة .. الإصابة تبعد صفقة الأهلى الجديدة 40 يوما عن التدريبات

آلام في الجسد .. رئيس اللجنة العلمية: محمد صلاح يعاني نقصا فى كرات الدم البيضاء

من داخل العزل.. رسالة محمد صلاح لـ أحمد فتوح بعد تألقه أمام توجو.. شاهد

كيف يعوض الأهلي غياب محمد هاني في نهائي أفريقيا.. أحمد فوزي يجيب

الأهلي يستهدف صفقة ثانية من بيراميدز بعد محمد فاروق

محمد فاروق يعود لـ الأهلي في هذه الحالة.. وهذه علاقة لاعب صن داونز بالصفقة

بعد شكوى الجبلاية.. الكاف يعلن حكم مباراة مصر وتوجو

هل يغيب عن مواجهة الزمالك.. تفاصيل إصابة محمد هانى نجم الأهلى مع منتخب مصر

الحارس الشخصي لـ محمد صلاح يروي كواليس إصابته بـ كورونا

أخبار الرياضة.. حقيقة رحيل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. أول رد فعل للأهلي بعد إصابة محمد هاني في المنتخب.. وإخلاء سبيل مروان محسن بقرار من النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر .. دراسة تنصح بتناول هذا الطعام يوميا

بعد تصدرها تريند.. أجرأ صور لـ مى عز الدين تكشف عن أنوثتها

تركت الطب من أجل الغناء واعتزلت بعد الزواج.. حكاية بسمة بوسيل وتامر حسني