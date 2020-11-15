الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.. برلمانى يوضح مزايا مشروع المليون ونصف فدان

أشاد النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب ، بإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع المليون ونص فدان ومتابعتة للمشروع والموقف التنفيذي الحالي له، بما في ذلك البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، وذلك بالمواقع المختلفة للمشروع في كلٍ من المنيا وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور بالانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية.





واضاف خليل فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن أراضي المليون ونصف مليون فدان التي يتم استصلاحها من قبل الحكومة خطوة إيجابية للشباب ، لأنها تُشغل أيدي عاملة كثيرة، علاوة عن توفير محاصيل وسلع أساسية في السوق مثل القح والأرز، مشيرًا إلى إفساح المجال أكثر للاستثمار .





وتابع النائب عبد الوهاب خليل ، أن إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع المليون ونص فدان، يؤكد حرصة على الإهتمام بالزراعة ووصول مصر لمرحلة للاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بسواعد أبنائها الشباب والعاملين فى مجال الزراعة .





وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، الموقف التنفيذي الحالي لمشروع "المليون ونصف فدان"، بما في ذلك البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، وذلك بالمواقع المختلفة للمشروع في كلٍ من المنيا وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور بالانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، خاصةً تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار واستكمال الدراسات الخاصة بجودة المياه، إلى جانب تطوير الصرف الزراعي للأراضي المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.