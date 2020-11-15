خالد الجندي: الفتاوى المضللة سبب خراب المجتمعات

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن خراب المجتمعات يأتى من الفتاوى الضالة المغيبة.
وشدد "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، على ضرورة أن الشيوخ يجب أن يكونوا مثقفين وعلى دارية بالعلوم الحديثة حتى لا يكونوا مفصولين عن الواقع.
وأكمل الشيخ خالد الجندي: «إذ لم يدرك الشيخ أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والظرف والعرف والعلم يبقى يعوض ربنا فيك وفيه».
وتابع: إننا نعانى من الخطاب الدينى المغيب الذى يستغل عواطف الناس ويدغدغ المشاعر، مضيفًا: «هذه المصيبة اللى عيشين فيها .. يعنى أنا أتمنى أن الإمام يقول بدل استقيموا يرحمكم الله ..أفهموا يرحمكم الله».
وأشار إلى أن هناك شيوخًا مفصولة عن الواقع تمامًا، مضيفًا:"هناك شيوخ تعلموا فى الخارج ولما رجعوا رجعوا يا مولانى كما خلقتنى وبنفس الفكر والمنطق اللى كانوا فيه العلماء من مئات السنين..ولذلك تشعر أنه شيخ مفصول عن الواقع..وعليه يجب أن يكون الشيخ مثقفًا".
وكان الحبيب على الجفري، الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة والداعية الإسلامى، من 5 أسباب تساعد في ظهور الفتاوى الشاذة والضالة، في مقدمتها: تصدر غير المؤهلين لتقديم الفتوى للناس فى أمور حياتهم المتعلقة بالجانب الدينى، وثانيًا: الجماعات الإسلامية المسيسة، وثالثًا: ضيق أفق بعض المشتغلين بالفقه الشرعي.