بعد زيارة العناني.. نواب: المتحف القومي للحضارة المصرية انعكاس لصورة مصر التاريخية

أمين مسعود: الدولة حققت إنجازات سياحية وأثرية غير مسبوقة في الفترة الماضية

محمد عبده: ما فعلته الدولة سياحيا إنجاز لن يتكرر

عبد الفتاح محمد: الاكتشافات الأثرية انعكاس لاهتمام الدولة بالسياحة





تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، بحي مصر القديمة، والمُقام على مساحة 135 ألف م2؛ صباح أمس، الأحد، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال استعدادًا لاستقبال موكب المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، إضافةً إلى تفقد الأعمال التي تجري حاليا على قدم وساق لتجهيز قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات تمهيدا لافتتاحهما قريبا.

كما تفقد عرض المالتيميديا الخاص بالمتحف الذي يعد جزءا مكملا لسيناريو العرض المتحفي، فهو من أهم المؤثرات البصرية في العرض حيث يعتمد على الإبهار في عرض المحتوى الذي يمهد للزائرين الدخول إلى القاعة الأهم في المتحف وهي قاعة المومياوات الملكية.





أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للشأن السياحي، مشيرين إلى أن الاكتشافات الأثرية انعكاس لهذا الاهتمام.





وفي هذا السياق، قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن استعدادات افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، بحي مصر القديمة تسير بخطى ثابتة وتم إنجاز الجزء الأكبر منه، مشيرا إلى أن الدولة حققت إنجازات سياحية وأثرية غير مسبوقة في الفترة الماضية.





وأوضح "مسعود"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت عددا من الاكتشافات الأثرية العظيمة على حد وصفه، لافتا إلى أن هذه الإنجازات جعلت مصر تتصدر المشهد في مختلف الصحف العالمية.





وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية بالشأن السياحي، علاوة على التركيز من جانب وزارة الآثار على الاكتشافات الأثرية التي تبرز وتؤكد أهمية مصر تاريخيا.





ومن جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بدور الدولة في سرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف القومى للحضارة للمصرية بمنطقة الفسطاط بحى مصر القديمة، مشيرًا إلى أن الدولة تلقى اهتماما كبيرًا بملف السياحة خلال الآونة الأخيرة.





وأضاف "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تسعى لفتح المزيد من الآفاق في المجال السياحى وذلك من خلال فتح المزيد من المتاحف السياحية، علاوًة على الاكتشافات الأثرية التي تكشف عنها الدولة بصفة مستمرة.





وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن الاكتشافات الأثرية الجديدة تساعد في فتح المزيد من المتاحف السياحية التى يسعد بزيارتها السياح من كافة دول العالم، مؤكدًا على أن مصر تحمل تاريخيًا فرعونيًا لا يوجد له مثيل على مر العصور وذلك على حد وصفه.





أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الدولة حققت إنجازات مبهرة في الفترة الماضية فيما يخص المجال السياحي، قائلا "ما فعلته الدولة سياحيا وفي مجال الاكتشافات الأثرية إنجازا لن يتكرر".





وأوضح "عبده"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة أصبحت تلقى اهتماما كبيرًا بمجال السياحة خلال الفترة الأخيرة خاصة في تلك الفترة التى يقل بها النشاط السياحى واقبال السائحين على العديد من المناطق، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا المستجد كان سببا رئيسيا في تأخر النشاط السياحى خلال الفترة السابقة.



