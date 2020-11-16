إصابة مؤسس شركة سيارات شهيرة بـ فيروس كورونا

قال رجل الأعمال الملياردير "إيلون ماسك"، إنه على الأرجح أصيب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، على الرغم من حصوله على العديد من نتائج الفحوصات المتضاربة.





وكتب مؤسس "تسلا" الشهيرة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه حصل على نتائج مختلفة تماما من مختبرات مختلفة، ولكن على الأرجح لديه حالة متوسطة من مرض كوفيد، ولكن ليده أعراض نزلة برد خفيفة.





يذكر أن كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية أن الشركة واجهت ازمة كادت تعصف بها في عام 2017.





وأكد ماسك إن تيسلا واجهت مشكلة كبيرة عند بداية غنتاج موديل 3 في عام 2017 ليصفها بانها كانت جحيم الإنتاج.





وأوضح ماسك أنه من حسن الحظ استمرت الأمور على ما يرام، وذلك بالنسبة للشركة وأصبحت سيارة موديل 3 بعد ذلك من أكثر السيارات الكهربائية مبيعا في العالم بعد أن تم بيع أكثر من نصف مليون نسخة السيارة.





كما خصصت تيسلا بعد نجاح طراز موديل 3 مصنع لها في شنجهاي وستكون مهمته تزويد 10 دول أوروبية بهذا الموديل.