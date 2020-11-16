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محافظات

أوقاف أسوان تهدى التربية والتعليم 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:20 ص
اوقاف أسوان تهدى
اوقاف أسوان تهدى التربية والتعليم 37 مجموعة من سلسلة رؤية
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شاذلى عبد الفتاح
قامت مديرية الأوقاف بأسوان بإهداء مجموعات من الكتب لتوزيعها على المدارس.

وقد أستقبل حامد الشريف مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان الدكتور محمد عزت محمد مدير مديرية أوقاف أسوان وبصحبته 37 مجموعة من مجموعات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة. 

وتشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توزيعها على مكتبات المدارس "الابتدائية، والإعدادية، والثانوية".

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وقدم مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان، الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على هذه اللافتة الكريمة، متمنيًا أن يكون لها أثرها الطيب فى عقول أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين.

ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون بين وزارات : الأوقاف، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتنسيق مع الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم. 

هذا وكانت قد افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان الجمعة الماضية مسجدى عمرو بن العاص والعتيق بمركز إدفو ضمن 12 مسجد تم افتتاحهم خلال الفترة الحالية. 

ويقع مسجد عمرو بن العاص يقع بقرية العقيبة على مساحة 200 م2 وتم تنفيذه على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة 2 مليون جنيه، كما قام المحافظ بافتتاح مسجد العتيق بقرية الخوى بالحجز بحرى على مساحة 280 م2 والذى تم تنفيذه بالجهود الذاتية بتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام الوزارة بأعمال فرش المستجدين.
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