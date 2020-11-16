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أخبار العالم

سبيس إكس ترسل 4 رواد فضاء عبر كبسولة إلى المحطة الدولية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:15 ص
كبسولة فضائية
كبسولة فضائية
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شريف سيد
تستعد شركة "سبيس اكس" إطلاق ثاني رحلة فضاء عبر كبسولة دراجون، يتم إرسال فيها أربعة رودا فضاء، ثلاثة أمريكيين وآخر ياباني، عبر الصاروخ فالكون 9.  

ويتم إطلاق هذه الكبسولة من المحطة الفضائية الدولية في أول مهمة تنفيذية لوكالة الفضاء الأمريكية الناسا، باستخدام كبسولة الفضاء (كرو دراجون).

وتستغرق هذه الرحلة حوالي ثماني ساعات قبل الوصول إلى المحطة الدولية بالفضاء، لتكون أول رحلة عبر كبسولة مأهولة ببشر إلى الفضاء. 

وتعد هذه المهمة ليست تجريبية بل تنفيذية، وذلك عقب موافقة مسئولي وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على تصميم الكبسولة، عقب سنوات من التطوير. 

ومن ناحية أخرى، قال إيلون ماسك مالك سبيس إكس، إنه خضع لفحص كورونا أربع مرات في ذات اليوم وعاد اثنان بنتيجة سلبية واثنان بنتيجة إيجابية.

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