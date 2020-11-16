أحمد عيد: الزمالك فى أسوأ حالاته وهو مركز رابع كسب الأهلى

كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق عن رأيه في مباراة الأهلي والزمالك التي تجمع الفريقين في نهائي إفريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل.





وقال عيد عبد الملك عبر قناة الزمالك: "بلاش نبرة التعالى من الطرفين عشان الزمالك فى أسوأ حالاته وهو مركز رابع كسب الأهلى عادى".





وتابع نجم الزمالك السابق: "للأسف هناك نبرة من الزملكاوية أن الفريق هيكسب الأهلي وده غلط، لآن الزمالك وهو في أسوء حالاته كان بيكسب الأهلي والعكس صحيح، وفي ناس بيستخدموا أسلوب موسيماني في تنويمنا بأننا الأفضل، المباريات دي ليس لها توقعات".

وأكد أحمد عبد الملك أنه لا يمانع عودة باسم مرسى للزمالك حال احتراف مصطفي محمد مهاجم الفريق الحالي، وفسّر أحمد عيد: "لو مصطفى محمد هيحترف، ولو متعاقدناش مع مهاجم جيد ويفرق معانا، فما المانع في عودة باسم مرسي.

وتابع: "عودة حميد أحداد أفضل من وجود كاسونجو، لأنه لاعب مميز ومقاتل، وأدى موسم جيد مع الرجاء المغربي".