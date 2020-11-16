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منوعات

تحت تأثير الكحول.. أم تتسبب في مصرع نجلها وإصابة ابنتها في حادث سيارة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:51 ص
تحت تأثير الكحول..
تحت تأثير الكحول.. أم تتسبب في مصرع نجلها وإصابة ابنتها
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هدير علاء
تسببت سيدة أمريكية في مصرع نجلها، البالغ عمره 3 أعوام وإصابة ابنتها ذات الـ5 أعوام في حادث مروع، وذلك جراء قيامها بقيادة سيارتها تحت تأثير الكحول فضلًا عن انشغالها بهاتف المحمول أثناء القيادة، الأمر الذي أسفر عن وتعرضها لحادث مميت انقسمت السيارة على إثره إلى نصفين.

وتواجه الأم "ميستي ماتيناس"، وهي من ولاية "مينيسوتا" الأمريكية، اتهامًا بالتسبب في مصرع نجلها "ديني" وإصابة ابنتها نتيجة قيادتها المتهورة على خلفية حادث السيارة الذي وقع الأسبوع الماضي؛ وقالت خلال تحقيقات الشرطة إنها كانت متوجهة برفقة طفليها من منزل والدتها إلى منزل إحدى صديقاتها وقت قوع الحادث.


وتبين أنها كانت قد تناولت مشروبات كحولية قبل أن تنحرف عن طريقها وتفقد السيطرة على سيارتها.

واعترفت "ماتيناس"، البالغة من العمر 26 عامًا، خلال التحقيقات أيضًا بأنها كانت تستخدم هاتفها المحمول أثناء القيادة قبيل الحادث مباشرة، وهو ما شتت انتباهها، وخلصت التحقيقات إلى أنها كانت تحتسي الكحول بشكل متكرر أثناء القيادة ثم تقوم بوضع الزجاجات الفارغة تحت مقعدها، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


يشار إلى أن "ماتيناس" سبق أن تحدثت في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" عن أنها كانت مدمنة على الكحول لكنها أرادت التخلص من إدمانها من أجل أطفالها.

وتواجه الأم اتهامات أخرى بتعريض حياة طفليها للخطر والقيادة بعد إلغاء رخصتها، وهي حاليًا قيد الاحتجاز، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في شهر ديسمبر المقبل؛ وتسعى عائلتها في الوقت الراهن إلى جمع تبرعات لتغطية تكاليف جنازة الطفل الراحل "ديني".
تحت تأثير الكحول.. أم تتسبب في مصرع نجلها وإصابة ابنتها في حادث سيارة
تحت تأثير الكحول.. أم تتسبب في مصرع نجلها وإصابة ابنتها في حادث سيارة
تحت تأثير الكحول.. أم تتسبب في مصرع نجلها وإصابة ابنتها في حادث سيارة
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