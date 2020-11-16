تحت تأثير الكحول.. أم تتسبب في مصرع نجلها وإصابة ابنتها في حادث سيارة

تسببت سيدة أمريكية في مصرع نجلها، البالغ عمره 3 أعوام وإصابة ابنتها ذات الـ5 أعوام في حادث مروع ، وذلك جراء قيامها بقيادة سيارتها تحت تأثير الكحول فضلًا عن انشغالها بهاتف المحمول أثناء القيادة، الأمر الذي أسفر عن وتعرضها لحادث مميت انقسمت السيارة على إثره إلى نصفين.





وتواجه الأم "ميستي ماتيناس"، وهي من ولاية "مينيسوتا" الأمريكية، اتهامًا بالتسبب في مصرع نجلها "ديني" وإصابة ابنتها نتيجة قيادتها المتهورة على خلفية حادث السيارة الذي وقع الأسبوع الماضي؛ وقالت خلال تحقيقات الشرطة إنها كانت متوجهة برفقة طفليها من منزل والدتها إلى منزل إحدى صديقاتها وقت قوع الحادث.









وتبين أنها كانت قد تناولت مشروبات كحولية قبل أن تنحرف عن طريقها وتفقد السيطرة على سيارتها.





واعترفت "ماتيناس"، البالغة من العمر 26 عامًا، خلال التحقيقات أيضًا بأنها كانت تستخدم هاتفها المحمول أثناء القيادة قبيل الحادث مباشرة، وهو ما شتت انتباهها، وخلصت التحقيقات إلى أنها كانت تحتسي الكحول بشكل متكرر أثناء القيادة ثم تقوم بوضع الزجاجات الفارغة تحت مقعدها، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









يشار إلى أن "ماتيناس" سبق أن تحدثت في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" عن أنها كانت مدمنة على الكحول لكنها أرادت التخلص من إدمانها من أجل أطفالها.



