Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية باستخدام الأوزان لتقوية عضلات الكتف.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:46 ص
تمارين صباح البلد
تمارين صباح البلد
Advertisements
هاجر إبراهيم
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وعضلات الكتف، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير، مشيرا إلى أنها للرجال والنساء وجميع الأعمار.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الأثنين، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تساعد على حرق الدهون.. تمارين لتقوية عضلات الكتف.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم.. فيديو

لتقوية عضلات الكتف.. تمارين منزلية بسيطة من صباح البلد.. فيديو

تمارين رياضية من "صباح البلد" لتقوية عضلات الجسم .. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديو

نشاط وحيوية الصباح.. تمارين رياضية سهلة لحرق الدهون

ترشيحاتنا

سعر العملات الاجنبية فى بنك مصر اليوم الاثنين

بعد سيطرتها على الموجة الثانية.. استراليا تكتشف بؤرة تفش جديدة لـ كورونا

كلام نهائي .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة والامتحانات مع موجة كورونا الثانية

جاهز في أي وقت يأمر عليا الروح.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تبرعه بثروته الضخمة

أذكار بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج وسداد الديون.. 27 دعاء ينهي كل همومك

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 11- 2020 والقنوات الناقلة

Advertisements

كلام نهائي .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة والامتحانات مع موجة كورونا الثانية

الذهب ينهار.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

بعد تساقط الثلج على المنصورة.. خريطة سقوط الأمطار حتى السبت المقبل

لو طلبت حساباتي أرسلتها لك.. أحلام توجه رسالة لـ تركي ال الشيخ بعد توزيع ثروته على أقاربه

وفاة كارلوس أماديو مدرب الهلال السعودي بسكتة قلبية

الدولار بـ 15.68 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-11-2020.. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعترض على اختيار موسيماني الأفضل داخل مصر.. حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بخصوص الامتحانات

أذكار بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج وسداد الديون.. 27 دعاء ينهي كل همومك

بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور

جاهز في أي وقت يأمر عليا الروح.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تبرعه بثروته الضخمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة الخواجة صاحب أقدم تاكسي مرسيدس" خنزيرة" في مصر.. صور

بالريال.. سعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

عمره 10 أشهر.. لقطات مؤلمة لطفل رضيع يصارع الغرق في غياب والديه.. شاهد