انجاز طبي جديد.. استبدال كامل لمفصل الفخذ بآخر صناعي لمريض بمستشفى المنصورة الدولي

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم عن نجاح فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا " بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لمريض يبلغ من العمر 22 عاما.





واضاف ان المريض كان يعاني من تآكل في مفصل الفخذ مع تشوه بمفصل الحق وكان ضمن الحالات الحرجة لقوائم الإنتظار، حيث تمكن الفريق الطبى من اجراء استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي غير أسمنتي وتم استعادة طول العظمة حيث استغرقت العمليه حوالي ثلاث ساعات و تعد هذه العملية من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.



كما اطمأن على صحة المريض وانه بحالة مستقرة وجيده ويستطيع المشي والحركة بصورة طبيعية.



كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي وفريق جراحات المفاصل و التشوهات بالمستشفى الدكتور حسن وهدان رئيس قسم جراحة العظام والدكتور محمد عادل حسانين أخصائي جراحة العظام و المفاصل و التشوهات وفريق التمريض على عبد الباري ومس نعيمة حسانين والفريق المعاون والعمال العاملين بقسم العظام واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



كما اوضح ان الكل يعمل على قدم وساق لتقديم خدمة طبية افضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة مشيرا الى ان ذلك بأتى في اطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ورفع العبء عن المريض المصري وبناءا على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.