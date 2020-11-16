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رياضة

اجتماع فني للمنتخب بمقر اتحاد توجو في الثانية ظهرا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:23 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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يسري غازي
يعقد الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وتوجو في الثانية ظهرا بمقر اتحاد الكرة بتوجو للتنسيق لمباراة الفريقين المقرر اقامتها في السادسة مساء غدا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

يتواجد منتخب مصر في مدينة لومي عاصمة توجو بأحد الفنادق الكبيرة والشهيرة هناك وأحد أكبر فنادقها والذي يبلغ ٢٨ دورا وبتواجد به أيضا منتخب توجو.

تشهد مدينة لومي عاصمة توجو انتشارا كبيرا للغاية للموتوسيكل والذي يعد وسيلة المواصلات الأولى داخل المدينة ويعمل بها الكثيرون من أبناء المدينة.

ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس بإستاد القاهرة.

 ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى السادسة مساء اليوم الاثنين مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.
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