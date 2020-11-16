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محافظات

تنفيذ عدة مشروعات خدمية بقريتي تنيدة والقلمون بالوادي الجديد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
قال المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بـ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إنه جرى الانتهاء من حفر 4 كيلومترات بشبكة الانحدار بمشروع الصرف الصحي، الذي يضم شبكة انحدار بطول 20 كم، ومحطتي رفع رئيسية ومعالجة ويربط قرى تنيدة وبقرى أولاد عبد الله بتكلفة إجمالية للمشروع 150 مليون جنيه، وينتهي المشروع خلال العام المقبل.

أضاف عبد الحكم، أن المركز انتهى من تطوير مكتبة الطفل بقرية تنيدة بتكلفة 60 ألف جنيه، وإنشاء 5 مظلات بمقاعد للمواطنين بالقرية ضمن مشروعات تحسين البيئة.

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من جانب آخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عدة مشروعات خدمية بقرى القلمون.

وقال الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إنه جرى الانتهاء من إقامة وتجهيز مبنى إداري للوحدة المحلية لقرى القلمون بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير مكتب البريد بالقرية بتكلفة 2 مليون جنيه.

أضاف نبيل، أنه جار إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بقرى القلمون، حيث جرى الانتهاء من تركيب 400 عمود إنارة بالقرى الثلاث التابعة للوحدة المحلية لقرى القلمون، مع تركيب محولين إثنين قدرة كل مل محول 500 كيلو فولت / أمبير، بمنطقة وسط قرية القلمون و3 محولات أخرى بالقرى الثلاث، لدعم الشبكة الكهربية ومواجهة زيادة الاحمال مع تركيب محول لدعم وتشغيل محطة تنقية مياه الشرب بالوحدة المحلية لقرى القلمون.

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