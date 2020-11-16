نائب محافظ القليوبية يتفقد الوحدات المحلية والمدارس في شبين القناطر

قام الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية اليوم الاثنين بجولة مفاجئة لمركز شبين القناطر وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الاقليم.

















وتفقد نائب المحافظ عددا من الوحدات المحلية التابعة لمركز شبين القناطر لمتابعة انتظام سير العمل وتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية بالإضافة إلى تفقد منظومة النظافة ومتابعة رفع الإشغالات وأعمال رصف طريق قليوب - شبين القناطر.









وشملت الجولة المرور على مبنى الوحدة المحلية بنوى لمتابعة انتظام سير العمل والاستماع لشكاوى المواطنين، حيث وجه نائب المحافظ بالتعامل مع المشكلات بشكل فوري ومتابعة حلها، كما شملت الجولة المرور على مركز شباب نوى ومدرسة نوى للتعليم الأساسي ووحدة صحة الأسرة بنوى.









كما شملت الجولة المرور على مبنى الوحدة المحلية بطحا نوب ومركز شباب طحا نوب والملعب الملحق به لدراسة إمكانية رفع كفاءته وإزالة التعديات عليه، كما شملت المرور على مدرسة الشهيد أحمد حيدر الرسمية للغات ومركز طب الأسرة بطحا نوب.









وشدد نائب المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية بكل حزم ومحاسبة المخالفين والمقصرين في التطبيق، كما أكد على ضرورة رفع المخلفات والإشغالات بشكل مستمر بمحيط المدارس لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للتلاميذ.









من جانبه أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية استمرار الحملات لرفع الإشغالات لسيولة الحركة المرورية بقرى ومناطق المدينة.









وقال رفعت ان الأجهزة المحلية بمجلس المدينة شنت حملة استهدفت رفع كافة الإشغالات وتحرير الطرق والشوارع والميادين من أى إشغالات تتسبب فى تعطيل حركة المرور أو مضايقة المواطنين وذلك بإشراف مصيلحى جمال هدايا نائب رئيس مجلس المدينة.