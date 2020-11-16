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اقتصاد

بقيمة 1.86 مليار دولار| ساويرس يستحوذ على "تيرانجا جولد كورب" للتنقيب

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:59 م
الاستثمار فى الذهب
الاستثمار فى الذهب
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وكالات
وافقت "إنديفور" للتعدين، التي يُعد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس شريكا فيها، على الاستحواذ على شركة "تيرانجا جولد كورب"، في صفقة تبلغ قيمتها 1.86 مليار دولار أمريكي، في آخر خطوات إعادة تشكيل القطاع، حسبما أفادت "بلومبرج".

وقالت الوكالة إن الشركة الناتجة عن الاستحواذ ستنتج حوالي 1.5 مليون أوقية من الذهب في العام الواحد في غرب إفريقيا، ما سيجعلها واحدة من أكبر عشرة منتجين للمعدن النفيس.

وتسعى الشركة أيضًا لأن تُدرج في بورصة لندن، وهو هدف طويل المدى لرئيس الشركة التنفيذي، سيباستيان دي مونتيسوس.

وتستثمر شركة "لا مانشا" المملوكة لساويرس 200 مليون دولار في الشركة المندمجة، ما سيجعل حصتها 19%.

وكانت "إنديفور" أعلنت الأسبوع الماضي أنها تناقش صفقة اندماج متساوية مع "تيرانجا"، تقدم "إنديفور" بموجبها علاوة تُقدر بنسبة 5.1% على سعر إغلاق سهم "تيرانجا" بتعاملات الجمعة الماضية، ويُقدّر إجمالي قيمة أسهمها بذلك بمقدار 2.44 مليار دولار كندي، وفقًا لتقديرات "بلومبرج". وتعرض "إنديفور" 0.47 سهم لكل سهم من أسهم "تيرانغا"، ما يعني أن المساهمين الحاليين في "إنديفور" سيمتلكون 66% من الأسهم، وسيمتلك مساهمو "تيرانجا" 34% من أسهم الشركة المندمجة.

وصرح دي مونتيسوس في بيان: "ستصبح الشركة المندمجة منتجا جديدا كبيرا للذهب، وستتمتع بملف تعريفي أفضل لأسواق المال، تدعمه ميزانية عمومية جيدة وتدفقات نقدية قوية، تدعم توزيع أرباح مُستدام.

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وكانت إنديفور المملوكة بنسبة 24.12% لعائلة ساويرس، قد استحوذت في مارس الماضي على شركة سيمافو للتعدين المدرجة ببورصة تورنتو في صفقة بلغت قيمتها 690.7 مليون دولار، لتأسيس أكبر شركة لتعدين الذهب في غرب أفريقيا، ومقرها بوركينا فاسو وكوت ديفوار.، وبعد إتمام الصفقة، أصبحت إنديفور أحد أكبر 15 منتجا للذهب في العالم، بإجمالي إنتاج يصل إلى مليون أوقية سنويا.
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