لتكوني عصرية.. تعرفي على موضة حقائب يد لخريف 2020

يعتبر اختيار حقيبة اليد أمر هام للغاية لاستكمال الإطلالة الكاملة لكل فتاة او سيدة، وإن كنت غير مواكبة لموضة حقائب اليد لخريف 2020 ، فقد يكون هذا الموضوع دليلك لاختيار الحقيبة المناسبة لإطلالتك.





وقالت الفاشون بلوجر ميسم الفيصل، لم تعد الشنطة أو حقيبة اليد نوع من الإكسسورات، ضرورية لتكمل المظهر العام، وذلك لما تعطيه من إطلالة مميزة وعصرية، وهي ايضا تعكس شخصيتها ونمط حياتها. بل أصبحت





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وأضافت الفيصل في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن موضة خريف 2020 تعتمد أكثر على الحقائب الكلاسيكية الجلد، سواء ذات الألوان السادة أو التي تحتوي على تفاصيل معدنية في تصميمها، وذات السلاسل المعدنية باللون الفضي او الذهبي.





وأكدت الفيصل، أن موضة خريف 2020 في الحقائب ذات شكل هندسي محدد مستطيل أو مربع، بالإضافة إلى الحقائب الصغيرة ذات الشكل الدائري.