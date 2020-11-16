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لتكوني عصرية.. تعرفي على موضة حقائب يد لخريف 2020

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:25 م
موضة حقائب يد لخريف
موضة حقائب يد لخريف 2020
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آية التيجي
يعتبر اختيار حقيبة اليد أمر هام للغاية لاستكمال الإطلالة الكاملة لكل فتاة او سيدة، وإن كنت غير مواكبة لموضة حقائب اليد لخريف 2020، فقد يكون هذا الموضوع دليلك لاختيار الحقيبة المناسبة لإطلالتك.

وقالت الفاشون بلوجر ميسم الفيصل، لم تعد الشنطة أو حقيبة اليد نوع من الإكسسورات، بل أصبحت ضرورية لتكمل المظهر العام، وذلك لما تعطيه من إطلالة مميزة وعصرية، وهي ايضا تعكس شخصيتها ونمط حياتها.


وأضافت الفيصل في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن موضة خريف 2020 تعتمد أكثر على الحقائب الكلاسيكية الجلد، سواء ذات الألوان السادة أو التي تحتوي على تفاصيل معدنية في تصميمها، وذات السلاسل المعدنية باللون الفضي او الذهبي.

وأكدت الفيصل، أن موضة خريف 2020 في الحقائب ذات شكل هندسي محدد مستطيل أو مربع، بالإضافة إلى الحقائب الصغيرة ذات الشكل الدائري.

وأوضحت الفيصل، ان اشكال الحقائب المستطيلة والمربعة والدائرية استخدمتها اكثر من دور ازياء في عرضة آزيائهم خريف 2020، وذلك لما تمنحه من إطلالة عصرية وانثوية .
موضة حقائب يد لخريف 2020 موضة حقائب يد لخريف 2020
موضة حقائب يد لخريف 2020 موضة حقائب يد لخريف 2020
موضة حقائب يد لخريف 2020 موضة حقائب يد لخريف 2020
موضة حقائب يد لخريف 2020 موضة حقائب يد لخريف 2020
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