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بين الناس

سكان منطقة التقسيم السياحي بمدينة القناطر يطالبون بردم الترعة المارة وسط الكتلة السكنية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
طالب سكان منطقة  التقسيم السياحي بمدينة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم الترعة، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات تعود على أهل القرية بالأمراض.


وقال الأهالى فى رسالتهم إن "الترعة المارة بوسط الكتلة السكنية للقرية تسبب العديد من المشاكل الصحية والبيئية وغرق الأطفال نتيجة الوقوع فيها، كل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها".


وناشدوا المسئولين العمل على حل هذه المشكلة فى أسرع وقت رأفة بصحة الأهالى.

 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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