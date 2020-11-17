ضبط 15.6 طن مكرونة مجهولة المصدر في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 15,6 طن "مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لإحدى شركات الصناعات الغذائية بمحافظة الشرقية.



