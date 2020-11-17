ضبط 15.6 طن مكرونة مجهولة المصدر في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 15,6 طن "مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لإحدى شركات الصناعات الغذائية بمحافظة الشرقية.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.