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حوادث

ضبط 6 أطنان دقيق فاخر وأرز فاسد فى حملات تموينية بـ المنوفية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:05 ص
دقيق فاخر وأرز فاسد
دقيق فاخر وأرز فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6,2 طن "دقيق فاخر – أرز أبيض – مكرونة " بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على حشرات حية مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.
 
تأتي الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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