ضبط 6 أطنان دقيق فاخر وأرز فاسد فى حملات تموينية بـ المنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6,2 طن "دقيق فاخر – أرز أبيض – مكرونة " بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على حشرات حية مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.