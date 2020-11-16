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أخبار العالم

بايدن يعرض على ترامب التعاون لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:42 م
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب
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محمد عثمان
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، أن إدارته ستقدم الدعم اللازم للولايات لإنقاذ ملايين الوظائف التي تهددها جائحة فيروس كورونا، مكررًا رغبته في التنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لمكافحة الوباء.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "تحدثنا مع كبرى الشركات عن أهمية الاستثمارات الداخلية للنهوض في البلاد وتقوية الاقتصاد لن ندخر جهدا في محاربة الفيروس وفتح اقتصادنا".

وأكد بايدن أن إدارته ستضمن توزيعًا عادلًا للقاح كورونا، مشيرًا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من أجل التخطيط لتوزيع اللقاح بعد توفره.

وأضاف بايدن أنه من الممكن خلق أكثر من 6.5 مليون وظيفة جديدة.

وتابع: "يمكن أن نقدم بسرعة حزمة إنقاذ وتأمين الرعاية الصحية وسنعمل على مساعدة الشركات الصغيرة المتعثرة من كورونا".

وأكد بايدن أن إدارته لا تعمل من أجل ولاية دون غيرها بل من أجل كل الولايات المتحدة الأمريكية.

وحذر بايدن في وقت سابق من اليوم من خطورة فيروس كورونا تزامنا مع تفشيه وبدء الموجة الثانية، مطالبا الأمريكان بتوخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ما زالت على مسافة بعيدة من اللقاح الثاني الذي تم الإعلان عن تطويره.

وقال بايدن على حسابه عبر تويتر اليوم الاثنين، "مرة أخرى، أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين حققوا هذا الاختراق وقدموا لنا خطوة للتغلب على هذا الفيروس".

وأضاف "كما أنني ممتن للعاملين في الخطوط الأمامية الذين ما زالوا يواجهون الفيروس على مدار الساعة".

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