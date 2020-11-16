مندوبنا لدى الأمم المتحدة: التواجد الرئاسي بالمحافل الدولية يتيح طرح رؤية مصر بمختلف القضايا ..فيديو

قال السفير محمد ادريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن الأمم المتحدة تحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على إنشائها، مشيرا إلى كثيرة الأحداث والتطورات في هذه الحقبة الزمنية.





وأضاف " إدريس"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت من الدول المؤسسة با لأمم المتحدة والآن تضاعف أعداد الأعضاء، مؤكدا أن دور مصر البارز في هذه المحطات وإسهاماتها الكبيرة والدبلوماسية هي لحماية مصالح مصر في الخارج.





، أن حماية المصالح في الخارج تلزم علينا التواجد في الخارج ولكن أعيننا في الداخل، ويجب إدراك وضعك الداخلي حتي تستطيع حماية مصالحها في الخارج. وأوضح إدريس أعينناحمايةمصالحها





وتابع أن هناك 3 مجالات تعمل عليها الأمم المتحدة، ومنها التنمية وحقوق الإنسان وحفظ السلام، والإسهامات المصرية تنخرط مع الأمم المتحدة في تنفيذ هذا العمل.





واستكمل أن التواجد الرئاسي بالمحافل الدولية يتيح طرح رؤية مصر بمختلف القضايا.