رصيف محطة قطار كفر طبلوها بالمنوفية متهالك .. والأهالي: يعرض أروحنا للخطر ..صور

استغاث أهالى قرية كفر طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك محطة السكة الحديد، ما قد يهدد حياة المواطنين بالخطر.





ويقول الأهالى فى رسالتهم، إن المحطة مهملة تماما وغير آدمية، على الرغم من أنها وسيلة المواصلات الوحيدة بالقرية، فهذه المحطة تخدم قرى كفر طبلوها وزرقان وكفر ميت أبو الكوم وطبلوها وبعض العزب ولا زالت على هذه الحالة السيئة، وكثيرون ماتوا تحت عجلات القطار بسبب هدم الرصيف.





وأضافوا : نعانى بسبب الإهمال الكبير التى تشهده محطة القطار بالقرية المحطمة، والتى لا يستطيع الأهالى الكبار فى السن ركوب القطار نظرا لأن الرصيف انهار نهائيا وأصبح لايصلح لاستقبال القطار وركوب من أعلى الرصيف، نظرا لأنه لا يصلح ويتسبب يوميا فى سقوط الأهالى أثناء ركوب القطار.





وطالب الأهالي المسئولين بضرورة تجديد المحطة حفاظا على أرواح المواطنين .





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