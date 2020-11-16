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رياضة

سيرجيو راموس يلمح لاعتزاله اللعب الدولي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:41 م
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
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إسماعيل محمود
أكد سيرجيو راموس، قائد منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد، أنه يفكر في الاعتزال الدولي.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة " ماركا" الإسبانية:" الاعتزال الدولي يدور في رأسي.. في النهاية ينتهي بك الأمر بحصول ذلك كمكافأة."

وأضاف: "قد قضيت ساعات عديدة هنا، ساعات من الصمت، وساعات في العزلة، لا يمكنك أبدًا تخيل بلوغ هذه المكانة".

وأكمل قائلًا: "التفوق على أسطورة مثل بوفون في عدد المباريات التي شاركت بها هو أمر فريد، مع الكثير من الجهد والكثير من التضحيات."

يذكر أن سيرجيو راموس أصبح عميد لاعبي أوروبا بمشاركته في 177 مباراة متخطيًا رقم بوفون حارس مرمى إيطاليا والذي شارك في 176 مباراة.
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