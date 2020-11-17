مستقبل بي ام دبليو Z4 وتويوتا سوبرا قد يكون في خطر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بي ام دبليو، أوليفر زيبس، رغبته في تعزيز علاقة شركته بشركة تويوتا، ويهدف إلى تمديد العلاقة بين الشركتين إلى ما بعد عام 2025.





تعمل الشركتين بي ام دبليو وتويوتا حاليًا على تطوير تقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية، إضافة إلى طرازي Z4 وسوبرا الحاليين والذين يتم إنتاجهما في نفس المصنع في النمسا.





وتفكر بي ام دبليو في إيقاف إنتاج بعض سياراتها الأقل شعبية الآن بالتأكيد ليس غريبًا، نظرًا لارتفاع شعبية سيارات الـ SUV والكروس أوفر والتحول الكهربائي والتكاليف الباهظة الناتجة عن ذلك.





ستميل الكفاءة في هذه الجولة بشكل بسيط الى افضل التعديلات البارزة للكفاءة عبر العصور لشركة بى ام دبليو.





وفى الختام بالتأكيد إذا لم تعد بي ام دبليو مغرمة بسيارات الكوبيه والكشف بعد الآن، فإن ذلك يشير إلى أن علاقتها مع تويوتا، يمكن أن تتحول إلى قطاعات أخرى مع إيقاف إنتاج كل من Z4 وسوبرا في المستقبل.