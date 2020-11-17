بفستان قصير.. سوزان نجم الدين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في مهرجان الفضائيات العربية
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:26 ص
سوزان نجم الدين
حضرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020، وظهرت خلاله على الـ"ريد كاربت" بإطلالة جذابة ومميزة للغاية.
وأبرزت سوزان نجم الدين
جمالها وأناقتها، مرتدية فستان قصير باللون الأسود من الحرير بكتف واحد بتصميم الورد من ويتوسطه حزام باللون الأسود، واختارت حقيبة باللون الأبيض من اللؤلؤ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وعن تسريحة الشعر، تركت سوزان نجم الدين خصلات شعرها القصير بطريقة ناعمة أعلى الكتف تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وأما من الناحية الجمالية، وضعت سوزان نجم الدين
المكياج الصارخ، ففضلت اللون الكشمير في الشفاه، مع لمسات البلاشر اللافتة والبارزة على الوجنتين، مع تحديد الحواجب باللون البني و العيون بالكحل و السموكي ايز والماسكرا.
وأكملت سوزان نجم الدين
إطلالتها ببعض اللميات الناعمة من الغكسسورات، فقد اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، واسورة وخاتم بنفس الشكل واللون.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين