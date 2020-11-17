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أخبار العالم

دون لقاء أردوغان.. بومبيو يصل تركيا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:13 ص
بومبيو وحرمه
بومبيو وحرمه
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شريف سيد
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، وصوله إلى تركيا، في زيارة بغرض مناقشة تعزيز الحرية الدينية في العالم. 

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر: "وصلت إلى اسطنبول، في زيارة سأناقش فيها الحرية الدينية بالمنطقة، وسأروج لموقفنا بشأن تعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم". 

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد أن تصرفات تركيا خلال الفترة الاخيرة كانت على قدر كبير من العدوانية. 

وقال بومبيو في تصريحات لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية: "نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية". 

ويزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا لكنه لن يجتمع بالرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما اعتبره المسئولون الأتراك إهانة، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وقالت الوكالة إن زيارة بومبيو التي تشمل عددا من الدول تركز على عدد من القضايا مثل الحرية الدينية، حيث يخطط الوزير الأمريكي للقاء بعض الشخصيات الدينية في اسطنبول بما في ذلك البطريرك المسكوني برثولو الأول، الزعيم المسيحي الأرثوذكسي اليوناني، لكنه لن يسافر إلى العاصمة أنقرة.

ووصفت وزارة الخارجية التركية اجتماعات بومبيو المخطط لها بأنها تدخل "غير مناسب للغاية"، كما دافعت عن سجل تركيا في الحرية الدينية على الرغم من تصرفات أردوغان.

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