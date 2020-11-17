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فن

فى ذكرى ميلاده .. 6 معلومات لا تعرفها عن عبد المنعم إبراهيم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم 17 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنان الكوميدى عبد المنعم إبراهيم، والذى يعد واحدا من فرسان الكوميديا فى تاريخ الفن المصري، وفى السطور التالية؛ نرصد أبرز المعلومات عنه:

1- من مواليد مدينة بني سويف .

2- حصل علي بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

3-تتلمذ على يد الفنان زكي طليمات الذي ضمه إلى فرقة المسرح الحديث التي أسسها زكي طليمات.

4-حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م وفي عام 1986م حصل على درع المسرح القومى الذهبى.

5-رحل عن عالمنا في 17 نوفمبر عام 1987.

6- سقط فى جراج منزله أثناء ذهابه الى المسرح لأداء دوره فى مسرحية 5 نجوم.
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