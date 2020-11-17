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أخبار العالم

اعتراضات على سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:55 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
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شريف سيد
عارض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، بشدة، خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسحب المزيد من القوات من الشرق الأوسط. 

وحذر "ماكونيل" من أن سحب القوات سيضعف الولايات المتحدة، ويقوي أعداءها، ويمحو انتصارات إدارة ترامب في الشرق الأوسط على مدى السنوات الأربع الماضية، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية. 

وقال: "نحن نلعب دورًا محدودًا، لكنه المهم هو الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية ضد الإرهابيين الذين لا يحبون شيئًا أكثر من أن تلتقط أقوى قوة في العالم للخير في العالم ببساطة الكرة وتعود إلى الوطن". 

وكانت مصادر أمريكية كشفت عن استعداد ترامب لمنح الضوء الأخضر لسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، حيث يتواجد حوالي 4500 جندي في أفغانستان، و3000 جندي في العراق، حيث سيتم خفضهم إلى 2500 جندي في كل دولة. 

ومع خطط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لسحب القوات من أفغانستان والعراق، تقترح إدارة ترامب بعدم سحب القوات كلها قبل تسليم السلطة في 20 يناير المقبل. 
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