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رياضة

شوبير لـ الحضري: اعتزل كفاية .. مضيعش تاريخك والحمد لله على فشل مفاوضات زد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
عصام الحضرى
عصام الحضرى
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عمرو الحلواني

كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات إمكانية عودة عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، إلى الملاعب بعد وجود مفاوضات مع نادى زد.


 وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى :" فى دوشة إن عصام الحضرى رايح زد ، الحضري حصل على 3 بطولات أمم أفريقيا وفى كل مرة كان أفضل حارس مرمى، ومواليد يناير 73، يعنى بقى عنده 47 سنة".



وأضاف : " الحضري لعب مع المنتخب 153 مباراة، وأكبر لاعب شارك فى كأس العالم، ولعب للكثير من الأندية واختتم مع فريق النجوم.


وتابع: " كما حصل على ألقاب عديدة مع الأهلى، ماذا كان سيعود على الحضرى بالفائدة لو لعب لنادى زد، آخر تجربة للحضرى كان مع النجوم وقلت له عشان خاطرى ما تلعبش، عشان ما يهينش تاريخه.


وأكمل: التاريخ ما ينفعش يبوظ، عشان اسم عصام وتاريخه مينفعش، الحضرى اللى تألق أمام عمالقة أفريقيا والعالم لم يلعب إلا 3 مباريات فقط فى النجوم، هذا لا يصح، الحضرى كان مرشح مدرب حراس المنتخب ولديه 38 لقبا.

وواصل: " من مصلحة الحضري أن المفاوضات مع زد فشلت ، هذا الأمر فى صالح تاريخ الحارس " .
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