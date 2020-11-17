تجديد الثقة في بثينة كشك وكيلا لتعليم كفر الشيخ

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، حركة ترقيات وتنقلات بين الوظائف القيادية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ومديرى ووكلاء مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، من بينها التجديد للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكيلا لوزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.





من جانبها أكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن تجديد الثقة يفرض علينا جميعا أن نعمل بجد واجتهاد لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاح فى تطوير منظومة التعليم بالمحافظة والارتقاء بها، والعمل على الحفاظ على مكانة تعليم كفر الشيخ دائما فى المربع الذهبى على مستوى الجمهورية، وذلك بدعم من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



