رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يفتتح التدريب العملي للقائمين على المعامل الدراسية





افتتح صباح اليوم الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، التدريب العملي لأعضاء هيئة التدريس والفريق المشرف على المعامل الدراسية على يد خبراء جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





حضر التدريب الدكتور محمد قايد عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة وعبر الفيديو كونفرانس البروفيسور تشوي رئيس المشروع المصري الكوري لانشاء الكلية المصرية لتكنولوجية الصناعة والطاقة وعدد من الخبراء الكوريين وأعضاء هيئة التدريس والفريق المشرف على معامل الميكاترونكس.





وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو التدريب على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة وكيفية الأستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة الموجودة بالمعامل للعمل بكفائه 100% لتحقيق أعلى استفادة مرجوه وذلك لخدمة الطلاب والمجتمع الصناعي المحيط من خلال تقديم جيل من التكنولوجيين الأكفاء ليكونوا قادرين في المستقبل على استخدام مثل هذه المعدات في المصانع والكيانات الصناعية المختلفة مما يعزز مكانه الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.



