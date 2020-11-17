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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يفتتح التدريب العملي للقائمين على المعامل الدراسية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:28 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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محمد عبدالحليم

افتتح صباح اليوم الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، التدريب العملي لأعضاء هيئة التدريس والفريق المشرف على المعامل الدراسية على يد خبراء جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر التدريب الدكتور محمد قايد عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة وعبر الفيديو كونفرانس البروفيسور تشوي رئيس المشروع المصري الكوري لانشاء الكلية المصرية لتكنولوجية الصناعة والطاقة وعدد من الخبراء الكوريين وأعضاء هيئة التدريس والفريق المشرف على معامل الميكاترونكس. 

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو التدريب على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة وكيفية الأستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة الموجودة بالمعامل للعمل بكفائه 100% لتحقيق أعلى استفادة مرجوه وذلك لخدمة الطلاب والمجتمع الصناعي المحيط من خلال تقديم جيل من التكنولوجيين الأكفاء ليكونوا قادرين في المستقبل على استخدام مثل هذه المعدات في المصانع والكيانات الصناعية المختلفة مما يعزز مكانه الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

جدير بالذكر أنه في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة كوريا الجنوبية، قدمت جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كوريا تك) دعمًا فنيًا لجامعة بني سويف التكنولوجية يشمل تزويد المعامل الجديدة بأفضل الأجهزة  والمعدات التكنولوجية الحديثة والتي تعتبر نقلة كبيرة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي بمصر وتؤهل الجامعة لتكون واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط.
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