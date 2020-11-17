الوفاق الليبية: السراج سيسلم السلطة بعد انتهاء الحوار.. والانتخابات العام المقبل

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسها فايز السراج سيسلم السلطة بعد انتهاء الحوار الليبي واختيار سلطة تنفيذية.





ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، ذكرت حكومة الوفاق الليبية أن الانتخابات ستجري العام المقبل باتفاق أو بدون اتفاق.





وجدير بالذكر أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مساء الأحد، اختتام المحادثات الليبيّة التي تُجرى في تونس، من دون التوصّل إلى تعيين حكومة موحّدة.





وقالت وليامز في مؤتمر صحفي إنّ المحادثات "ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيًّا" بتقنيّة الفيديو "للاتّفاق على آليّات ومعايير اختيار" الشخصيّات التي ستتولّى السلطة مُستقبلًا.





وتحدثت وليامز خلال كلمة لها في ختام المؤتمر، عن اتفاق تام بين الأطراف على تنظيم الانتخابات في ديسمبر من العام المقبل.



