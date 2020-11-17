بعد نجاح مهمة انطلاق مركبة Crew Dragon بـ4 رواد.. هل أصبح السفر للفضاء ممكنا؟

في مهمة تاريخية، رست المركبة الفضائية SpaceX Crew Dragon التي انطلقت من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا وعلى متنها أربعة رواد فضاء، أمس، ليلة الاثنين، حيث انزلقت المركبة الفضائية نحو الفضاء الدولية، وذلك بعد مطاردة مدارية استمرت 27 ساعة.





وبحسب شبكة CNN فإن المهمة الفضائية التى تم إطلاقها تحت اسم Crew-1 هي واحدة من أكثر المهمات تميزا، ولها أهمية تايخية خاصة، حيث أن المهمة الفضائية تعتبر بداية أو مرحلة أولية لنقل البشر إلى الفضاء للتمهيد لرحلة إقامة طويلة المدى.





وتم اعتماد رحلة Crew Dragon من شركة SpaceX سبيس إكس لرحلات منتظمة من وإلى محطة الفضاء الدولية، حيث لا تزال شركة بوينج تعمل على إكمال أول رحلة تجريبية غير مأهولة بنجاح إلى الفضاء بعد أن فشلت محاولتها الأولى في الوصول إلى المدار الصحيح بسبب خلل واضطرت إلى العودة إلى الأرض قبل الاجتماع مع محطة الفضاء، الأمر الذى يفسر أهمية نجاح رحلة Crew Dragon.





وبعد مطاردة مدارية استمرت حوالى 27 ساعة ، وصلت مهمة Crew-1 إلى محطة الفضاء مع أربعة من أفراد طاقم البعثة المكون أساسًا من 64 شخصًا، حيث وصل رواد فضاء ناسا فيكتور جلوفر ومايك هوبكنز وشانون ووكر، وكذلك رائد الفضاء سويتشي نوغوتشي من شركة استكشاف الفضاء اليابانية وكالة JAXA.





وأطلقت المركبة الفضائية Crew Dragon ، المسماة Resilience ، على صاروخ Falcon 9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا مساء الأحد 15 نوفمبر ورست بوحدة Harmony بالمحطة بعد 27 ساعة ، في الساعة 11 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة لبدء إقامة مخطط لها لمدة ستة أشهر في المختبر المداري.





وعلى مدار الخمسة عشر شهرًا القادمة ، من المقرر أن يتم ارسال سبع بعثات من طاقم رحلة Crew Dragon لصالح وكالة ناسا، مما يعني أنه ، بدءًا من Crew-1 ، سيكون هناك تواجد مستمر لـرحلات Dragons من شركة سبيس أكس، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الرحلة القادمة في 2 ديسمبر القادم، الأمر الذى سيضع الخطوات الأولى لتحقيق الحلم الذى ظل يطارد علماء الفضاء فى تمكن البشر من السفر إلى الفضاء وتنظيم رحلات مأهولة بالسكان إلى هناك.