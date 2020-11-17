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رياضة

وائل جمعة: وقعت لـ الزمالك رغم عشقي لـ الأهلي.. والمستشار قال لي أنت بتاعنا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:58 م
وائل جمعة
وائل جمعة
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محمد السعيد
أكد وائل جمعة أسطورة النادي الأهلي أنه وقع على ورقة رغبة للعب في نادي الزمالك قبل انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر " بي إن سبورتس": عقب مباراة الأهلي والمحلة، الكابتن حلمي طولان أرسل لي سيارة خاصة لتقودني من الاستاد إلى منزله، من أجل التوقيع لنادي الزمالك".

وتابع: " وصلت إلى منزل كابتن حلمي طولان في تمام الثانية والنصف صباحا لكن لم تكن هناك عقود في منزله، ووقعت على ورقة رغبة اللعب للزمالك، رغم عشقي للأهلي".

وواصل:" مسؤولو الأهلي تحدثوا مع جوزيه عن اللاعب الذي نال إعجابه خلال مباراة الأهلي والمحلة، فقال لهم رقم 5 في الأهلي ورقم 5 في غزل المحلة " يقصد أنا وسمير كمونة".

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي أبلغوه أن سمير كمونة سيتم إيقافه لمدة سنة بسبب أزمة افتعلها خلال مباراة الأهلي وعزل المحلة، وتحدث مسؤولى الأهلي معي بعد خروجي من منزل كابتن حلمي طولان، وبالفعل تواجدت بالأهلي في اليوم التالي ووقعت علي عقود انتقالي".

وأضاف:" إدارة الأهلي قالت لي وقع واختفي عشان محدش يشوفك".

وأكمل:" المستشار اللي كان نائب رئيس الزمالك، وقتها حاول الضغط علي بورقة الرغبة، وقالي لي أنت بتاعنا".
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