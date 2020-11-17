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أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية والعشرين بجامعة بنها

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:50 م
صورة من الندوة
صورة من الندوة
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محمد إبراهيم
نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الثانية والعشرين بجامعة بنها وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيس جامعة بنها وعدد من أسر الشهداء والمصابين.


بدأت مراسم الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الأبرار، أعقبها كلمة رئيس جامعة بنها أشار خلالها إلى التعاون الدائم والمستمر بين القوات المسلحة والجامعات المصرية المختلفة لخلق جيل جديد  من الشباب الواعى بقضايا أمته المصرية. 


وتضمنت الندوة محاضرة عن مخططات التقسيم التى تحاك بالمنطقة وكيفية مجابهتها ، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "حرب وجود " والذى يبرز دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والتصدى له ، أعقبه كلمة لأحد أبطال كمين الفرافرة أشار خلالها إلى الأعمال القتالية والبطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.


وتضمنت الندوة عرضًا  يبرز جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال مشاركتها فى تنفيذ عدد  من المشروعات التنموية العملاقة فى كافة المجالات بكافة نواحى الجمهورية. 


كما قدم عدد من طلاب الجامعة عروضا فنية متميزة تجسد تضحيات أبطال القوات المسلحة للحفاظ  على الوطن وسلامة أراضيه ، ثم استمع الحاضرون لمحاضرة عن حروب الجيل الرابع والوعى التكنولوجى ألقاها مستشار رئيس مجلس الوزراء لأمن المعلومات.


وفى نهاية الندوة تم تبادل الدروع و تكريم أسر الشهداء والمصابين والطلاب المتفوقين ومنظمى الندوة.


حضر الندوة محافظ القليوبية وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وقيادات وطلاب الجامعة.


يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات والمعاهد المصرية.
القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية والعشرين بجامعة بنها
القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية والعشرين بجامعة بنها
القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية والعشرين بجامعة بنها
القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية والعشرين بجامعة بنها
القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية والعشرين بجامعة بنها
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