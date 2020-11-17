بعد سرقة مجوهرات تاريخية من متحف دريسدن.. حملة اعتقالات ومداهمات في ألمانيا.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها توقيف الشرطة الألمانية، الثلاثاء، 3 أشخاص مشتبه في ضلوعهم في عملية سطو تعرض لها متحف في دريسدن في شرق ألمانيا وأسفرت عن سرقة حليّ تاريخية لا تقدر بثمن، وفق ما أعلنت عنه النيابة العامة.





وأوضحت النيابة والشرطة في بيان أن "شبهات قوية" تحوم حول الأشخاص الثلاثة الموقوفين وهم من الجنسية الألمانية، على خلفية المشاركة في السطو على متحف غرونيس غيفولبه في دريسدن قبل عام.





وأشارت السلطات المختصة إلى أنه تم تنفيذ 18 مداهمة لـ"شقق ومرائب ومركبات" تجري حاليا، خصوصا في برلين، في محاولة لاسترجاع القطع المسروقة خلال هذه العملية.