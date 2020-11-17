مصطفى فتحي يواصل التأهيل فى نادي الزمالك

خصع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعه البيضاء





وواصل فتحي البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.





ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.





ويستعد الزمالك لمواجهة مصيرية امام النادي الأهلى فى نهائى دوري أبطال افريقيا يوم 27 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة

