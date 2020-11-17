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رياضة

أفشة يسجل الهدف الأول للفراعنة أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا .. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:24 م
قفشة
قفشة
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محمد رشاد
انتهت الـ 20 دقيقة الأولى من مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ومضيفه توجو بتقدم الفراعنة بهدف دون رد ، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

سجل الهدف محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 18 من زمن المباراة عقب تسديدة مميزة أرضية على يسار حارس توجو.

وجاءت الخطورة الأولى من منتخب توجو فى الدقيقة 11 عندما ،رواغ لابا كودجا أحمد حجازي واقتحم منطقة الجزاء وأرسل عرضية لكن مرت خطيرة من الجميع.

وفى الدقيقة 13 كرة عرضية رائعة على رأس مالابا سددها قوية أعلى عارضة مرمى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.


ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط حيث فاز مرة وحيدة وتعادل مرتين ولم يخسر، بينما تحتل توجو المركز الأخير في المجموعة السابعة برصيد نقطة وحيدة، حيث تعادل مرة وحيدة وخسر مباراتين، فيما سجل هدف واستقبل 3 آخرين بينما 

وانتصر منتخب مصر على نظيره توجو في المباراة الماضية بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش من ضربة رأسية.

سجل منتخب مصر هدفين واستقبل آخر بالمجموعة السابعة في تصفيات أمم إفريقيا.

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