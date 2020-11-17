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رياضة

بعد إصابة محمد صلاح والننى بكورونا.. سيد عبد الحفيظ يطالب لاعبي الأهلي باتباع الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي فى حديثه مع اللاعبين على هامش مران ‏الفريق اليوم، على ضرورة اتباع التعليمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية ‏والاحترازية، بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.‏

وطالب عبد الحفيظ اللاعبين بتوخي الحذر والاستمرار في تنفيذ كل التعليمات الطبية الخاصة ‏بإجراءات الوقاية، وعدم الاختلاط مع أعداد كبيرة، والتباعد والالتزام بارتداء الكمامة، إلى جانب ‏استخدام المعقمات بشكل مستمر.‏

وواصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى نيدفيد جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق، بالإضافة إلى تدريبات الجري حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي المحدد له.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم٢٧ من الشهر الجاري.

تأتى تحذيرات سيد عبد الحفيظ لاعبى الأهلي بعد إصابة نجوم منتخب مصر محمد صلاح ومحمد النني بفيروس كورونا. 
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