برلماني: مناهج تجارة وحقوق وآداب تسببت في جلوس الطلاب على المقاهي

نجحت مبادرة "ادرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي لجذب الطلاب الوافدين في ضوء التكليفات الرئاسية، في حصول 10000 طالب وافد على مقاعد بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2020\2021.

ووفقا لتصريحات الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، لا يزال يتم استقبال الطلاب حتى الآن مع التوقعات بزيادة العدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في الدول الأخرى التي تأخرت فيها الامتحانات وبالتالي تأخر ظهور النتائج.





بدوره قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدولة لتسعى للتوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية والأجنبية في مصر حتى يتمكن الطلاب الوافدين بجانب الموجودين في مصر من دخول هذه الجتمعات بدلا من السفر للخارج.





وشدد كمال الدين في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة دعم الجامعات الحكومة وإعطائها الأفضلية نظرا لكونها المسئولة عن تعليم 90% من الطلاب المصريين خاصة الذين لا يمكلون تكلفة الدراسة في الجامعات الخاصة والأجنبية، مطالبا بضرورة تطوير المناهج الجامعية وتحسن أوضاع هيئة التدريس المادية بالجامعات الحكومية.





كما طالب النائب، بضرورة استحداث كليات جديدة مع تطوير الحالية حتى تتوافق مع طبيعة التكنولوجيا ومجالات العمل الحديثة والمطلوبة بالداخل والخارج، مستطردا: "المناهج القديمة في تجارة آداب وحقوق تسببت في جلوس الخريجين على القهاوي".