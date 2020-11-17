Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: مناهج تجارة وحقوق وآداب تسببت في جلوس الطلاب على المقاهي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:20 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
Advertisements
أحمد أيمن
نجحت مبادرة "ادرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي لجذب الطلاب الوافدين في ضوء التكليفات الرئاسية، في حصول 10000 طالب وافد على مقاعد بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2020\2021.

ووفقا لتصريحات الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، لا يزال يتم استقبال الطلاب حتى الآن مع التوقعات بزيادة العدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في الدول الأخرى التي تأخرت فيها الامتحانات وبالتالي تأخر ظهور النتائج.

بدوره قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدولة لتسعى للتوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية والأجنبية في مصر حتى يتمكن الطلاب الوافدين بجانب الموجودين في مصر من دخول هذه الجتمعات بدلا من السفر للخارج.

وشدد كمال الدين في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة دعم الجامعات الحكومة وإعطائها الأفضلية نظرا لكونها المسئولة عن تعليم 90% من الطلاب المصريين خاصة الذين لا يمكلون تكلفة الدراسة في الجامعات الخاصة والأجنبية، مطالبا بضرورة تطوير المناهج الجامعية وتحسن أوضاع هيئة التدريس المادية بالجامعات الحكومية.

كما طالب النائب، بضرورة استحداث كليات جديدة مع تطوير الحالية حتى تتوافق مع طبيعة التكنولوجيا ومجالات العمل الحديثة والمطلوبة بالداخل والخارج، مستطردا: "المناهج القديمة في تجارة آداب وحقوق تسببت في جلوس الخريجين على القهاوي". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لراغبي الالتحاق بالجامعات المصرية.. كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للتقديم

ادرس فى مصر .. انطلاق اليوم الرياضي للوافدين بجامعة المنصورة

"ادرس في مصر .. اعرف مصر " شعار حفل استقبال الطلاب الوافدين بجامعة حلوان

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول استراتيجية جذب الطلاب الوافدين ضمن مبادرة "ادرس في مصر"

معاملة الطالب الوافد مثل المصري.. خدمات تقدمها التعليم العالي لراغبي الدراسة في مصر.. واستراتيجية جديدة لمبادرة ادرس في مصر لجذب الطلاب العرب والأفارقة

التعليم العالي: 10 آلاف طالب وافد حصلوا على مقاعد بالجامعات هذا العام

ترشيحاتنا

مفاجأة| الأهلي رفض أمير عادل.. فتعاقد معه الزمالك

نجل شهيد حريق مترو مسرة: هكمل مشوار أبويا فى التضحيات .. شاهد

تحت أنظار بن شرقي .. المنتخب المغربي يفوز على أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا

ظروف صعبة.. رد فعل قوي من محمد صلاح بعد فوز المنتخب |شاهد

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف

الحكومة تنجح في تحصيل 126 مليار جنيه إيرادات خلال شهرين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم

نشرة المرأة والصحة .. مخاطر الولادة المبكرة.. أناقة زوجة ماجد المصري بعد الإصابة بكورونا

عشاء لذيذ .. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن